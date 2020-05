Großes Kind: Orlando Bloom spielt immer noch gerne mit Lego

Männer und ihre Hobbies - ob die Eisenbahn im Keller, die Autos und Motorräder in der Garage oder eben das Lego in einem eigenen Zimmer.

Hollywood-Star Orlando Bloom (43) liebt es stundenlang die verschiedensten Dinge zusammenzubauen. "Es war früher ein Fernsehzimmer und jetzt ist es ein Lego-Raum. Er bekommt diese Legos, die super schwer zu machen sind, wie die Modellautos und so, und er baut sie in zwei Tagen zusammen und stellt sie dann an der Wand aus", erzählt seine Verlobte, Sänger Katy Perry (35), in der Sendung "The Morning Mash Up".