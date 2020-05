Schwangere Katy Perry: Depression während Corona

Anfang März hatte US-Sängerin Katy Perry verkündet, dass sie schwanger ist. Die Kalifornierin und ihr Verlobter, der britische Schauspieler Orlando Bloom (43, " Herr der Ringe"), erwarten in diesem Sommer ihr erstes gemeinsames Kind - eine Tochter.

Die aktuelle Situation mache ihr allerdings zu schaffen, schrieb Perry in einem Statement auf Twitter: "Manchmal weiß ich nicht, was schwieriger ist: Dem Virus aus dem Weg zu gehen oder den Depressionen, die mit dieser neuen Normalität einher gehen und immer wieder kommen", so die 35-Jährige.