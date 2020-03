Orlando Bloom lebte sechs Monate enthaltsam

Orlando Bloom plaudert, erstaunlicherweise, aus dem Nähkästchen. In einem Interview verriet er nun, dass er bevor er US-Sängerin Katy Perry traf ganze sechs Monate enthaltsam gelebt hat.

Einfach mal befreundet sein

Gegenüber der The Sunday Times sagte der britische Schauspieler, er habe sich auf Vorschlag seines Freundes Laird Hamilton dem Zölibat zugewandt. Bloom hatte dem Surf-Star erzählt, dass er nicht glücklich sei. "Laird sagte: 'Wenn du eine Beziehung ernst nehmen willst, geh für ein paar Monate in Zölibat'", so Bloom. "Es nimmt die Idee weg, auf eine Party zu gehen und zu denken: 'Wen werde ich treffen?'" Da sei ihm plötzlich klar geworden, dass man mit Frauen auch einfach befreundet sein kann.

Feminine Seite

Zunächst seien drei Monate geplant gewesen, dann habe er das Experiment jedoch auf sechs Monate ausgeweitet. Besonders sein neues Verhältnis zu Frauen habe ihm gut gefallen, außerdem sei er in Berührung mit seiner eigenen femininen Seite gekommen.

Der "Fluch der Karibik"-Star beendete seine Enthaltsamkeit, als er Perry 2016 bei den Golden Globes traf, am Valentinstag 2019 folgte die Verlobung, zudem erwarten die beiden ihr erstes gemeinsames Kind.