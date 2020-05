Wieder aufgesperrt: Schulöffnung "mit Hausverstand“

Heute, Dienstag, wird die zweite Gruppe von 350.000 Schülern kommen. Faßmann zeigte sich vom zweiten, ersten Schultag in diesem Schuljahr erfreut. Wobei der Bildungsminister bei einem Lokalaugenschein an einer nö. Volksschule meinte: „Ich bin ganz realistisch: In Schulen wie dieser wird vielleicht alles nicht ganz so 100 Prozent stattfinden. Aber das, glaube ich, kann man akzeptieren, denn das, was man dafür bekommt, ist viel mehr wert.“

Überdies habe sich gezeigt, „dass die Schule nicht der Ort der deutlichen signifikanten Verbreitungen des Virus ist“, verwies er auf Studien aus Skandinavien. Er bitte jedenfalls, „all diese Dinge mit einem gewissen Hausverstand“ anzuwenden.

Erhoben wird derzeit noch, ob überhaupt alle schulpflichtigen Schüler gekommen sind. Der Minister hatte es den Familien mehr oder minder freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken wollen. Sofern das Schulkind selbst oder jemand aus der Familie zur Risikogruppe gehören, reicht eine Bestätigung an die Schulleitung. Noch in der vergangenen Woche ging Faßmann davon aus, dass rund sieben Prozent der Kinder nicht kommen werden: Diese Zahl leitet das Ministerbüro aus regelmäßig durchgeführten Befragungen von Familien schulpflichtiger Kinder ab.