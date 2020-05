Corona-Fall in Währing: 426 Schüler müssen zu Hause bleiben

Für die 426 Schüler der Volkschule und der Wiener Mittelschule (WMS) des katholischen Schulcampus Antonigasse in Währing sollte Montagfrüh nach wochenlanger Auszeit eigentlich wieder die Schule beginnen. Beim Eingang war allerdings Endstation. Wegen eines Corona-Verdachtsfalls im Lehrerkollegium wurden alle Schüler wieder nach Hause geschickt. Eltern machten ihrem Ärger darüber zum Teil in den sozialen Medien Luft.

Grund für die vorübergehende Sperre ist ein Lehrer, bei dem sich am Wochenende Corona-Symptome bemerkbar machten, erklärt Reinhard Hallwirth von der Schulstiftung der Erzdiözese Wien. Darüber habe der Pädagoge die Direktion Montagfrüh informiert. Zudem habe er sich am Montag um 8 Uhr Früh auf Corona testen lassen. Das Ergebnis steht noch aus.

Da der Lehrer am vergangenen Freitag aber an einer Lehrerkonferenz teilgenommen hatte, wurde der Schulbetrieb vorsichtshalber ausgesetzt. Die Pädagogen, die mit dem Lehrer in Kontakt waren, sollten nicht auf ihre Schüler treffen.

Die kurzfristige Entscheidung wurde jedoch nicht von allen Eltern goutiert. So tat etwa PR-Beraterin Christina Aumayr über Twitter ihren Unmut kund.