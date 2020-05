Nichts ist vorbei

Die Bewältigung der ersten Infektionswelle war erfolgreich. Doch weil gleich wieder einige glauben, sich an keine Regeln halten zu müssen, und die Verschwörungstheoretiker allerorts fröhliche Urständ‘ feiern, zur Klarstellung: Wir befinden uns am Anfang einer Naturkatastrophe, die im Zeitraffer abläuft. Wer echten Virus- und Pandemie-Experten wie Christian Drosten oder Anthony Fauci aufmerksam zuhört, müsste verstanden haben, dass diese Pandemie nicht einmal annähernd vorbei ist. Dass dieses seit fünf Monaten bekannte SARS-CoV-2 ein heimtückisches Virus ist, weil es viele infizieren kann, ohne, dass sie es merken, während sie es weiter verbreiten. Und dass rund ein Prozent der Infizierten derzeit an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit COVID-19 sterben. Und dass eine zweite Welle sicher wie das Amen im Gebet ist. Und wir die Infektion auf dem aktuell niedrigen Stand weiterköcheln lassen müssen, bis 70 Prozent der Bevölkerung eine Infektion durchgemacht haben, oder ein Medikament oder Impfstoff gefunden wird.

Wir haben es also selbst in der Hand, eine zweite Infektionswelle an den Distanz- und Hygieneregeln brechen zu lassen. Deswegen Hände waschen, nicht ins Gesicht greifen und Abstand halten. Das gilt für die Schule, und für alle anderen Lebensbereiche.