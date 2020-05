Bei Schulstart "zuerst aufarbeiten, wie es allen ergangen ist"

In welchen Bereichen könnten Schüler von der Corona-Zeit profitiert haben?

Was die Schüler beziehungsweise ein Teil von ihnen gewonnen haben, das ist ein neugelernter, hoher Grad an Selbstorganisation beim Lernen und auch erweiterte EDV-Kenntnisse. Das haben auch viele Schüler und Schülerinnen in unserer Studie angegeben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Heterogenität unter den Schülern weiter zugenommen hat. In unserer Studie haben 7 % angegeben, dass sie gröbere Probleme bei der Bewältigung der schulischen Anforderungen haben. Diese Schüler haben auch ein niedriges Wohlbefinden, geringere Zuversicht, fühlen sich weniger mit ihnen wichtigen Personen verbunden und halten weniger Kontakt mit Freunden.

Wer sind konkret die „Verlierer“ und wie kann man sie zurückgewinnen? Besonders hart trifft es jene, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, die keine technische Ausstattung zum digitalen Lernen hatten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und deren Eltern nicht beim Lernen helfen können und die womöglich durch Corona von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Gerade für solche Schüler ist es wichtig, wieder in die Schule zu kommen. Denn es ist zu befürchten, dass viele von diesen das Selbstvertrauen, dass sie die schulischen Anforderungen schaffen, verloren haben. Die Studien zeigen jedoch klar: Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, fange ich erst gar nicht mit dem Lernen an. Deshalb muss man im Unterricht zuerst wieder mit dem Aufbau des Selbstbewusstseins beginnen. Das kann ich allen Fächern machen, gerade in jenen, die keine Angst-Fächer sind. Gemäß dem Motto: „Wenn Du es hier schaffst, kannst Du es auch in Mathe schaffen.“

Brauchen die Benachteiligten zusätzliche Unterstützung?

Für jene, die den Anschluss verloren haben – und die Lehrer wissen zumeist sehr gut, um welche Schüler es sich handelt - wäre eine zusätzliche Unterstützung jetzt und eine Lernmöglichkeit im Sommer sehr wichtig.

Laut einer Studie des Bildungsministeriums wollen 30 Prozent der Eltern ihre Kinder bis zum Sommer gar nicht mehr in die Schule gehen lassen. Ist das Ihrer Meinung nach klug?

Unter den gegebenen Umständen können Eltern frei entscheiden. Ich würde es nicht empfehlen, weil Schule mehr bietet als Lernen. Schule bietet Struktur und soziale Eingebundenheit, das heißt das Lernen mit und von Mitschülern. Auch die Lehrpersonen können sich vor Ort in der Klasse ein ganz anderes Bild machen, wie es den Schülern mit dem Lernen geht und ob der Stoff verstanden wird. In unserer Studie haben die Schüler auch angegeben, dass es beim Home Learning sehr schwierig für sie ist, keine mündlichen Instruktionen zu erhalten und keine Nachfragen stellen zu können.

Gleichzeitig ist stets von einer zweiten Welle die Rede und davon, dass möglicherweise nicht mehr die Wirtschaft, wohl aber Schulen geschlossen werden könnten. Inwiefern beeinflusst diese Perspektive das Schulgeschehen und die Schüler?

Ich denke, dass es sehr wichtig ist, die Maßnahmen, die man dann setzt, nicht nur nach ihren erwarteten Wirkungen zu bewerten, sondern auch nach möglichen nicht intendierten Wirkungen und gleichzeitig die vielen miteinander vernetzten gesellschaftlichen Bereiche im Blick zu haben. Das gilt für die Wirtschaft wie für den Bildungsbereich, denn: Wie es der Jugend jetzt in den Bildungsinstitutionen geht, das hat in wenigen Jahren ursächliche Auswirkungen auf die Arbeits- und Wirtschaftswelt. Gibt es unterschiedliche Meinungen oder Dissens, wie vorgegangen werden soll, dann ist es meiner Meinung nach essenziell, das auch öffentlich zu diskutieren und zu argumentieren, damit die Entscheidung von der Mehrheit verstanden und mitgetragen wird. Denn es gibt nicht die einzige richtige Lösung oder die einzig richtige Maßnahme. Wichtig ist ein begründetes Vorgehen.

Worüber kaum gesprochen wird ist die Erwartungshaltung der Lehrer.

Die Lehrer standen und stehen vor großen Herausforderungen; eine davon ist sicher die Digitalisierung im Unterricht. Hier gibt es große Unterschiede, was die Kenntnisse der Lehrer und die Ausstattungen der Schulen selbst betrifft. Es wird wichtig sein, Erkenntnisse aus dem Home Learning in den bereits konzipierten Masterplan Digitalisierung aufzunehmen. Eine beachtliche Zusatzherausforderung für die Lehrer wird jetzt die Aufarbeitung der persönlichen Geschichten der Kinder sein, mit denen sie konfrontiert werden. Leider ist es nicht möglich, auf Knopfdruck die Zahl der Schulpsychologen zu erhöhen, aber es wäre auf lange Sicht gesehen sinnvoll und nachhaltig, die Zahl der Psychologen und Sozialarbeiter an den Schulen aufzustocken, damit sich die Lehrer auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. johanna hager