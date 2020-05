Stillstand im Schulsport: Ein Plädoyer der Wissenschaft

Zwei Stunden Englisch, Geschichte, Deutsch und Biologie am Montag. Immerhin: Zum Wochenausklang am Freitag stehen für die 12-jährige Sophie noch zwei Musik-Einheiten (ohne Gesang) auf dem Stundenplan. Es wirkt beinahe wie eine ganz normale Woche – und doch fehlt etwas im neuen Alltag der AHS-Schülerin: Bewegung. Auch mit der Rückkehr der Unterstufenschüler in die Klassenzimmer am heutigen Montag ändert sich nichts an der Vorgabe des Bildungsministeriums, den Bewegungs- und Sportunterricht weiter keine Priorität einzuräumen. Im organisierten Sport war der Aufschrei deshalb groß – und laut. So mancher sprach von einer gezielten Körperverletzung an den Kindern und Jugendlichen.