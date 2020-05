Wo der Abstand in Löwenlängen gemessen wird

Der Eindruck stimmt durchaus, bestätigt die Expertin. „Es war so, dass einigen Tieren die Besucher gefehlt haben, das war spürbar“, beschreibt Moritz. Sie wurden dann von den Tierpflegern ein bisschen bespaßt. Das fällt nun wieder weg, die Besucher sind wieder da. 200 waren es bereits am regnerischen Freitag bis zur Mittagszeit. Müssen die Zootiere nun eigentlich wieder an den Trubel gewohnt werden? „Nein“, versichert Moritz und lacht. „Das kriegen sie schon hin.“