Österreichs virtuelle Streichelzoos

Doch wie alle Zoos in Österreich hat Herberstein seit zwei Wochen zu. Um die Besucher zu Hause mit Neuigkeiten rund um 700 Tiere aus 85 Arten erfreuen zu können, wird gerade an virtuellen Touren gearbeitet. „Das hatten wir schon länger auf unserer Liste, jetzt setzen wir es so rasch wie möglich um“, betont Winkler.

Bereits seit ihrer Geburt online ist das Löwentagebuch der drei Königskinder, das unter ihrer Homepage nun noch mehr Zugriffe erzielt.