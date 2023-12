Über den Tellerrand: O du fröhliche Wurschtigkeit

In der Adventzeit ist es einfach, irgendeine Sammlung wie „best christmas hits“ oder „Coverversionen der beliebtesten Weihnachtslieder“ ist immer in Griffweite. Ein paar Wochen erträgt man das ständige Wham- und Bing Crosby-Gejeier. Und kann sich – das ist eine der schönen Eigenschaften dieses Genres – da und dort in dieser eher reisefreien Zeit an fremde Orte träumen: bei Deck the Halls in englische Herrenhäuser, bei Feliz Navidad in irgendein spanischsprachiges Land, bei Rudolph auf den Nordpol, bei Mele Kalikimaka nach Hawaii und bei Maria durch ... in irgendeinen Dornwald.