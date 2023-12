Kralicek geht essen: Nach dem Essen ist vor dem Kaffee

Ganz früher zogen sich die Herren nach dem Diner ins Zigarrenzimmer zurück, während die Damen sich im Teesalon das eine oder andere Likörchen genehmigten. Später haben Damen und Herren nach dem Essen einfach gemeinsam eine Zigarette geraucht. All das ist für immer vorbei. Aus, over, finito, rien ne va plus! Manche Rituale aber sind uns noch geblieben, um ein Essen zu einem runden Abschluss zu bringen.