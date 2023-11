Kralicek geht essen: Der König der Snacks - ein Toast auf den Toast

Schön sind auch die Namen. In Frankreich haben die verschiedenen Toasts sogar verschiedene Geschlechter: Der „Croque Monsieur“ ist ein Schinken-Käse-Toast, beim „Croque Madame“ kommt noch ein Spiegelei dazu. In Österreich sagt man zum Schinken-Käse-Toast auch „Spezialtoast“, was wunderbar vielversprechend klingt. In diesem Sinne: Auf dein Spezielles, lieber Toast!