Kralicek geht essen: Die Vorzüge des auswärtigen Essens

Viele Speisen sind zwar sehr populär, kommen im privaten Rahmen aber praktisch nie auf den Teller. Bei manchen ist die Herstellung so aufwendig, dass man sie lieber andere machen lässt. In diese Kategorie fällt etwa Sushi. Bei anderen Gerichten liegt es schlicht an der Infrastruktur. Zum Beispiel haben die wenigsten einen Dönerspieß in der Küche hängen, und die fachgerechte Zubereitung von Pommes frites scheitert oft schon daran, dass wir keine Fritteuse besitzen. Abgesehen davon, dass wir danach eh nicht wüssten, wie wir das viele Öl entsorgen sollen.

