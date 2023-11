Über den Tellerrand: Winterliche Citytrips sind gar nicht so absurd

Der Winter ist – entgegen der verbreiteten Meinung – nicht die schlechteste Zeit, eine Stadt zu besuchen. Damit will ich jetzt gar nicht die Vorweihnachtswunderzeit in Wien bewerben, in der man Slalom um die Christkindlmärkte gehen muss. (Diese Woche verriet mir eine deutsche Besucherin, Wien habe weltweit die größte Dichte an solchen Märkten. Ich habe das nicht überprüft, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich diesen Beweis haben möchte, aber aus persönlicher Wahrnehmung: kann stimmen) Um ehrlich zu sein, mag ich diese Kitschzeit, in der die Luft Punsch- und Zuckerwatte-schwanger über der halben Stadt liegt, aber eh. Ich denke mir jedes Jahr: Nutz das, Halbhuber, triff dort Freunde! Aber nachdem ich das erste Apfel-Ingwer-Mohn-Beeren-sonst-was-Getränk mit meinen Goldreserven bezahlt habe („Ist aber eh mit Einsatz“ – na dann) und es unter der Gefahr, das weitere Leben mit chronischem Sodbrennen begehen zu müssen, geleert habe, sehe ich durchaus auch die Schattenseiten des Adventmarkt-Mirakels.