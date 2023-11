Über den Tellerrand: Die Stille des morastigen Bodens

Der Boden ist derzeit fast überall im Land traumhaft morastig, die Bäume sind herrlich kahl, der Blick endet in einem malerischen Nebel und wirklich nichts lenkt von der Besinnung auf sich und das eigene Leben ab. Man kann sagen: Wenn man sich nicht gerade auf Christkindlmärkten oder in den frühöffnenden Skigebieten aufhält, kommt man eigentlich ganz gut in den stillen Schwung – und darf sich nebenbei daran erinnern, was man selbst hat und was andere derzeit nicht haben, denn die gute Nachricht ist ja ein Elitenprogramm.

Vor einigen Jahren hatte ich so eine Auszeit vom Vorweihnachtstumult daheim. Ich war im Dezember in Bethlehem. Dort gibt es vor der Geburtskirche (wo einst der Stall gewesen sein soll) zwar einen buntkitschigen Weihnachtsmarkt, vor dem jeder Wiener Rathausplatz wie ein Schwarz-Weiß-Film aussieht, aber doch kommt man ein wenig mehr zu sich, wenn man zwischen arabischer Kultur und christlicher Geschichte still wird.