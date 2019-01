"Tagebuch": WM-Start nach dem 60. Geburtstag

Immer wieder Kitzbühel. Die Stadt am (konträr zum letzten Jahrhundert) dank selbstkritisch gewordener Veranstalter gar nicht mehr so geschwollenen Kamm gerät selbst dann in den Schlagzeilen, wenn eine vermeintlich entführte alte Dame aus dem Hause Esterhazy dort Zwischenstopp macht. Was aber treiben in der Hahnenkammwoche Promis, die nur aus sportlichen Gründen medial geadelt wurden?

Torlaufkönig Marcel Hirscher kommt heute zum Sponsortermin seiner Bank per Hubschrauber aus Salzburg angeflogen. Er versichert dabei zig Mikrofonträgern zum x-ten Mal, dass er nicht beim Super-G starten wird, sondern sofort nach dem Raiffeisen-Empfang (per Helikopter) abheben und erst Samstagabend wegen des Sonntag-Slaloms wiederkommen wird.