Ein Anflug von Wahnsinn über der Streif

Na bravo. Genau das will man hören, wenn man hunderte Meter über dem Boden unter einem Gleitschirm baumelt. Wo man sich bislang doch solche Mühe gegeben hat, cool zu wirken und das Muffensausen mit flotten Sprüchen zu überspielen. So wie man es sich von den Abfahrern abgeschaut hat, die sich vor ihren Fahrten über die Streif auch gerne einmal in Galgenhumor flüchten.

Ob man denn jetzt endlich bereit wäre für ein bisschen Action, will Thomas Mai nun wissen. Der leidenschaftliche Gleitschirmpilot der Kitzbüheler Skischule element 3 hat es nicht so mit gemütlichen Ausflügen. Der 47-jährige Tiroler ist mit dem Gleitschirm bereits vom Mont Blanc geflogen und sogar schon einmal aus einem Helikopter gestartet. Das beruhigt irgendwie, als er an der Leine zieht und es plötzlich kopfüber nach unten geht. Andererseits aber auch wieder nicht.