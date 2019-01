Kitzbühel: "Das hat mit Skifahren nichts zu tun"

„Sinnlos, das hat mit Skifahren nichts mehr zu tun“, beschwerte sich Romed Baumann, der eigentlich als besonnener Zeitgenosse gilt. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal so überfordert war.“ Der Tiroler war nach dem Steilhang sogar kurz stehen geblieben, weil er sich dermaßen unsicher gefühlt hatte und keinen Ausritt riskieren wollte. Für den Familienvater nimmt die Gratwanderung im Grenzbereich mittlerweile bedenkliche Züge an. „Wenn man sieht, dass ein Viertel der Läufer der Weltcupliste nicht am Start ist, dann ist es zach.“

Mit jedem Weltcupwochenende wird die Liste der Schwerverletzten länger, dazu passt die Ausfallquote im ersten Training auf der Kitzbüheler Streif. Sechs Läufer kamen nicht ins Ziel, darunter Kjetil Jansrud (NOR), der sich eine Handverletzung zuzog. Sieben Abfahrer, die für das Training genannt hatten, waren erst gar nicht am Start erschienen.