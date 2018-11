Spanische Einzelkämpfer

Im Gegensatz zu einigen Realitätsfernen in Hütteldorf und Umgebung benötigte Rapid-Trainer Didi Kühbauer gar nicht erst die 0:5-Pleite in Villarreal, um zu wissen: Rapid ist auch beim Europa-League-Heimspiel gegen den spanischen Nachzügler (16.) Außenseiter. Weil die Primera División, von südamerikanischen Importen profitierend, die technisch anspruchsvollste Liga der Welt ist; weil sich selbst Mittelständler gegen Barça und Real mutig in die Offensive wagen.

Kühbauer bestritt zwischen 1997 und 2000 56 Spiele in der Primera División. Eine mehrfach operierte Schulter war schuld, dass man ihm auf dieselbe in San Sebastián nicht so oft klopfte wie es seinem Können entsprach.

In den letzten 18 Jahren schaffte es mit Andreas Ivanschitz noch ein einziger Österreicher in Spaniens höchste Liga. Der Teamkapitän (er hat soeben 35-jährig sein Karriereende erklärt) lief 49-mal für Levante ein.