Runde Bälle? Reine Nebensache

Ja, man glaubt es zu kennen, dieses Land, von dem man in Wahrheit gar nichts weiß. George Best Airport heißt der Inlandsflughafen, benannt nach dem berühmtesten Mann, der jemals in Nordirland gegen einen Fußball getreten hat. Der Name Rory McIlroy ist dem Golfliebhaber ein Begriff, Van Morrison macht die Musik, Gary Moore tat dies bis zu seinem Ableben auch und Liam Neeson ertappt man ab und zu in schauspielerischer Rolle.

Und jetzt? Geschichten über Abstiegsängste hatten hier ohnehin immer eine andere Bedeutung, und so gut wie gar nie etwas mit dem Fußball zu tun. Der Brexit ist das aktuelle Thema, als solches behandelt in den Medien, mit großen Lettern kommentiert auf Häuserwänden und Mauern, die noch bis vor zwanzig Jahren zutiefst verfeindeten Parteien in einem blutigen Bürgerkrieg zu trennen versuchten. Und ein Konflikt, der erneut aufkeimen könnte, sollte zwischen Iren und Nordiren wieder eine „harte Grenze“ gezogen werden.

Was meinte Franco Foda noch am Flughafen von Wien? „Meine Spieler haben keinen Druck. Doch nicht im Fußball.“ Da hat er wohl voll und ganz recht, Österreichs Teamchef. Unwidersprochen.