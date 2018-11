Nur Arnautovic macht Sorgen vor Nordirland-Match

Der 52-Jährige ist nun ein Jahr im Amt und sieht die Entwicklungen in Mannschaft und Spiel noch immer positiv. Warum eigentlich? „Wir sind in der Defensive sehr stabil und bekommen wenig Tore. In vielen Partien haben wir auch viele Chancen vorgefunden, zuletzt weniger, und da hat auch die Effizienz gefehlt. Aber wir sind auf einem guten Weg, die Mannschaft hat einen guten Teamgeist.“ Zweckoptimismus?

In der Leistungssteigerung der zweiten Halbzeit gegen Bosnien glaubt der Deutsche eine Bedienungsanleitung für die Herangehensweise gegen die robusten Nordiren zu erkennen. Weshalb wird er wohl nur wenig ändern an der Besetzung seiner Elf. In Belfast fehlt ein Spieler, der am Donnerstag auf der Bank gesessen ist: Konrad Laimer blieb in Österreich und soll am Dienstag die Unter-21-Auswahl bei der EM-Qualifikation unterstützen. Die Österreicher stehen knapp vor der ersten Teilnahme, weil der Relegations-Hinspiel in Griechenland am Freitag 1:0 gewonnen wurde.

Auch Xaver Schlager wäre dort spielberechtigt. Doch der Salzburger war am Donnerstag zur Halbzeit ins Spiel gekommen und hatte Werbung in eigener Sache gemacht. So viel, dass Foda schon gestern verriet: „Er wird gegen Nordirland beginnen.“ Marko Arnautovic hingegen plagen wieder Schmerzen im Knie. Er wird wohl beginnen. Zumindest.