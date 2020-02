Routine als Chance für neues Liebeshoch?

Liebe Eltern,

für junge Eltern ist das ständige Aufstehen die absolute Härte. "Wir sind mit unseren Nerven am Ende", hört man von Neo-Eltern immer wieder. Es wird einfacher, das wissen wir Älter-Eltern aus Erfahrung. Irgendwann pendelt sich eine Routine ein und das Leben funktioniert wieder besser. Vor den Kindern war eine Routine das Symbol für das langweilige Ende einer Beziehung. Jetzt ist das anders: Jetzt schafft die Routine Platz, dass Eltern auch mal in Ruhe ein Paar sein können. Und ein paar neue Apps wollen uns dabei helfen. Sie wollen etwa das Gespräch unter den Erwachsenen in Gang halten, das über die Erledigungen hinausgeht.

Routine hat auch etwas Gutes. Vor lauter Alltag mit Kindern kann nämlich die Liebe untergehen. Beziehungsarbeit heißt in coolem Englisch "Relationship Care". Die Amerikaner haben da etwa die weit verbreitete Tradition der "Date Night" für Eltern. Ein Fixpunkt im Kalender, ein Abend für sich, an dem Großeltern oder Babysitter kommen und die Eltern ohne schlechtes Gewissen Spaß haben. Oder zumindest Ruhe. Eine Auszeit miteinander. Was für ein schöner Gedanke. Wie bei allem wird man als Eltern effizienter. Ohne großes Vorgeplänkel wird sofort die Romantik eingeschaltet. Da kann es reichen, dass man vor dem Weggehen roten Lippenstift aufträgt. Und das Gehirn weiß: Jetzt sind wir so wie früher, genau drei Stunden. Genießen wir sie. Dann hält das Gefühl länger an.

Meine kleinen Kinder fanden es immer "grauslich", wenn wir uns küssen. Inzwischen wissen sie, dass das ein gutes Zeichen ist - für uns alle.