Kostenloses Kinderimpfprogramm: Warum Experten alarmiert sind

Sie sind Mitglied des Obersten Sanitätsrates, eines wichtigen Beratungsgremiums des Gesundheitsministeriums. Empfiehlt dieser eine Impfpflicht?

Was das Gesundheitspersonal betrifft: Ja. Hier sollten aus unserer Sicht die empfohlenen Impfungen verpflichtend sein – nicht nur bei Neuanstellungen, sondern auch bei allen schon länger Beschäftigen. Hier sehe ich auch bereits positive Signale des Ministeriums. Eine weitere Forderung des Sanitätsrates ist, dass künftig vor Eintritt eines Kindes in den Kindergarten bzw. in die Volksschule ein verpflichtendes ärztliches Impfgespräch mit den Eltern durchgeführt wird. Dies sollte in den Mutter-Kind-Pass aufgenommen werden. Damit könnten wir erreichen, dass alle vergessenen Erstimpfungen und Auffrischungen nachgeholt und Lücken geschlossen werden.