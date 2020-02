Können Apps die Liebe retten?

Der virtuelle Liebeskompass besteht aus fünf Komponenten, die wichtigste heißt "Impulse" und animiert mehrmals wöchentlich zu beziehungsfördernden Schritten à la "Erzähle deiner Partnerin von einem besonders schönen Moment aus eurer Anfangszeit". Auch eine Erinnerungsfunktion gibt es, eine Möglichkeit, Wünsche zu deponieren, sowie Fragen, um tiefgehende Gespräche anzuregen (Beispiel mit Eskalationspotenzial: "Welche Eigenschaft magst du nicht an meiner Mutter?").

Liebeskiller, Liebesretter

Immer häufiger wurde das Smartphone zuletzt als Liebestöter und Lustkiller tituliert – und nun soll just eine App Partnerschaften verbessern? "Die Frage ist berechtigt, denn eigentlich sind die Smartphones der Grund dafür, dass Paare neben einander sitzen und einander doch nicht nahe sind", sagt der erfahrene Paartherapeut und Single-Coach Eric Hegmann.

Verteufeln möchte er die neuen Stars am App-Himmel aber nicht. "Menschen sind heute 24 Stunden am Tag online. Am Ende ist es wohl nur gut, dass wir dort, wo wir uns so lange aufhalten, nicht nur Kontakte knüpfen, sondern unsere Beziehungen auch pflegen können." Heikle Fragen wie etwa das oben genannte Schwiegermutter-Beispiel würde er jedoch nur in einem sicheren Umfeld thematisieren, welches bei einem Paartherapeuten automatisch gegeben ist. Beim lockeren Geplänkel zu Hause auf der Couch könne eine solche Frage - aus dem Zusammenhang gerissen - erst recht zu Konflikten führen.