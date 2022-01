Paaradox: Wow-Effekte

Ich wechselte von der abgenudelten Jogginghose, in der ich daheim hemmungslos herumlungerte, in ein weniger abgenudeltes Modell, zog dazu meinen besten Baumwollsweater an und machte mich auf den 50-Schritte-Weg zu ihm „hinab“ (die steile Gasse runter), läutete und betrat sein Reich. Im CD-Player rotierte Mozart, auf dem Tisch standen zwei gut gefüllte Kelche mit erlesenem Rotwein. Freude. Aber dann: Schock, Schwindelgefühle, Staunen. Der Mann gegenüber hatte tatsächlich zwei Kerzen entzündet, eine in einem schicken Teelicht, die andere in einem sehr schönen Glas, von dem ich kurz vermutete, er hätte es beim Auszug heimlich entwendet. Doch nein! „Das hab ich mir beim Ikea gekauft, ganz allein“, lächelte er. Triumph (vielleicht auch ein Ätsch!?) schimmerte in seinen Augen. Ich war platt. Er, der jahrzehntelang über meine Kerzenmanie gelästert hatte und im Laufe der Jahre wegen seiner Teelichtallergie chronisch unpässlich schien, punktet auf einmal in Sachen Illuminierung. Tausend Fragen flogen durch meine Gedankenwelt, allen voran: Ist das nun sein Weg zur Erleuchtung? Was wird er als nächstes tun? Zwei Stunden im „Herabschauenden Hund“ nackt Mantras singen und währenddessen einen Brokkoliauflauf im Rohr schmoren lassen, dessen Rezept er von einer Internetseite namens „Fröhliche Veganer“ hat? Ich verzichtete trotzdem, nachzufragen und tat vermutlich das einzig Richtige: Ich genoss Michael, Mozart, Wein und Schein und knackte dazu sehr viele Erdnüsse.

gabriele.kuhn / facebook.com/GabrieleKuhn60