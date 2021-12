Paaradox: Kerzen, Herzen, Zauber

Er

Einer der bedeutendsten Bausteine einer ehelichen DNA ist das Kdb-Nukleotid. Ohne KdB geht gar nix, am 24. Dezember macht es sich allerdings bemerkbar wie sonst nie. Kdb steht für Kannst du bitte und ist eine in weihnachtliche Höflichkeit verpackte Formulierung, die das Erledigungswesen definiert und mich immer an eine Textzeile aus "Stille Nacht" erinnert: "Lieb' aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund’."

Kdb erklingt vor allem deshalb in so vertrauter Verlässlichkeit, weil gnä Kuhn eine Mission hat: das Festmahl für die Familie. Das alle Jahre wieder als besonderer Zaubertrick auf die Gäste wirken soll. Heißt: Das Kaninchen, das am Abend aus dem Zylinder kommt, darf auf keinen Fall Ähnlichkeit mit den Kaninchen der Vergangenheit haben. Immer wieder etwas Neues zu kochen, ist ihre Leidenschaft, die ein Höchstmaß an Aufwand und Zuwendung erfordert. Das ist für einen Mann, der Geschmackserlebnisse als schönstes Geschenk betrachtet, eine feine Sache. Hat allerdings den Haken, dass er dem Kdb-Furor im eigenen Interesse nichts entgegensetzen kann.

Tradition

Und so wirbelt die Liebste fröhlich durch die Küche, nippt am heiligen Sprudel und findet kindliche Freude daran, die zweite Stimme zu Mariah Careys "All I want for Christmas" zu geben. Für alles andere bleibt keine Zeit. Außer für Kdb-Zurufe: Kannst du bitte noch schnell einen Rahm kaufen? (Dass immer irgendein Zaubersalz für den Trick fehlt, ist auch Tradition).

Natürlich kann ich. Ich kann auch Lichterketten, Tannenzweige und Geschirr holen. Staubsaugen, Klumpert wegräumen und mit dem Hund gehen. Letzte Packerln anfertigen, das Kerzensortiment aufstocken und Servietten suchen. Bis endlich – von grandiosem Duft begleitet – der Satz fällt: Kannst du bitte deine Frau umarmen, ich bin fertig. In diesem Augenblick ist alles gut. Und ich weiß: Der Heilige Abend wird wunderbar. Mit ein wenig Rahm und viel Liebe.

