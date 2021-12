Paaradox: Magie der Zahlen

Er (mit Schimmerblick): „Weißt du was, Gabriele?“ Ich: „Nein, Michael?!“ Er (mit heftigerem Schimmerblick): „Wir haben fast idente Telefonklappen. Du hast 2872, ich habe 2871.“ Ich: „Aha. Und?“ Er: „Naja ..., das muss Schicksal sein.“ Ich: „Oder Zufall.“ An dieser Stelle kämpfte der junge Mann sichtlich um Contenance, weil er nicht mit so viel geballter Nüchternheit gerechnet hatte. Offenbar war er überzeugt gewesen, mit dem Nummernschmäh bei mir – wo auch immer – landen zu können. Doch dafür hatte ich noch zu wenig Glühwein intus. Also intensivierte er seine Bemühungen: „Außerdem sind unsere Geburtsdaten von nahezu magischer Konstellation!“ Es glitzerte erneut in seinen Augen. Ich: „Die da wäre?“ Er, triumphierend: „Ha, jetzt wirst schön schauen! Du bist am 16. 12. 1960 geboren, ich am 15. 12. 1970. Das ist doch irre, das muss was zu bedeuten haben!“ An dieser Stelle hatte er mich, nur gab ich es nicht zu. Deshalb werde ich mich ewig an das Mail erinnern, das er mir Tage später schrieb. Darin stand: „Die Quersumme deiner Geburtsdaten ist übrigens 8. Die steht für Charisma, Ausstrahlung und Faszination.“ In diesem Moment war mir alles wurscht, ich fand den Schmäh zwar sehr deppert, aber auch sehr bezaubernd. Der Rest ist jetzt bald 24-jährige Geschichte – und die Magie der Zahlen lebt. Immer noch. Der Hufnagl wohnt nun in unserer Gasse auf Nummer 11. Und ich auf Nummer 12.

gabriele.kuhn / facebook.com/GabrieleKuhn60