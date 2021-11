Paaradox: Flauschiges

Er:

Rentier-Bettwäsche also. Dazu fiel mir nur ein: Rudi, Rudi gib acht, dein Schatten schleicht durch die Nacht. Was hast du Verbot’nes gemacht? Meine Frau hat mir jedenfalls augenblicklich ein Foto der weihnachtlichen Schlafzimmer-Atmosphäre geschickt, und ich war geneigt, in Anbetracht der Schlittenvieh-Überzüge zu schmunzeln. Mehr noch, als sie im Zuge ihres jüngsten Besuchs in meiner Kemenate mit Blick auf meine Bettwäsche-Kombination erst rief: Geh Michiiiii! Um in vertrautester Mitgefühlstonlage zu ergänzen: Das passt ja gar nicht zusammen. Nun, ob Orange und Blau farblich harmonieren, mag Geschmackssache sein. Aber ich gestehe, dass ich mit einem Hauch selbstbestimmter Überzeugung antwortete: „Kann sein. Aber … es ist mir wurscht. Betrachte es als Rebellion gegen das Konformistische.“ Weil: Solange ich bestens schlafe, könnte ich auch in Gelbgrüngepunktetes gehüllt sein, ich habe sowieso die Augen zu.

Aufpeppen

In der Frage der Ernährung wiederum, so ehrlich bin ich, sind meine Mittel des individuellen Expressionismus, limitiert. Obwohl mir die Liebste heimlich das Werk „Kochbuch für den großen alten Mann“ in den Umzugskarton schummelte. Leider empfinde ich die Lektüre von Rezeptanleitungen ungefähr so sinnlich wie eine Kuscheleinheit mit einer Rentier-Horde. Weshalb ich auf mein Repertoire zurückgreifen muss, das eher bescheiden ist. Daher habe ich auch – im wahrsten Sinn des Wortes – den Braten gerochen, als gnä Kuhn in Anbetracht des Lockdowns meinte, dass wir dem öfter mit gemeinsamen Rotwein-Abenden trotzen sollten. Und wenn schon das Achterl am Tisch steht, dachte ich mir, kommt’s doch auf ein liebevolles kulinarisches Aufpeppen auch nimmer an. Nie schien die Charakterisierung „Ich bin ein dankbarer Esser“ passender. Und so spazierte ich später mit vollem Bauch und vollen Sackerln (Ich geb’ dir noch eine Portion zum Aufwärmen mit) zurück. Und schlief in meiner orangeblauen Welt selig lächelnd ein.