Paaradox: Bettgeschichten

Er:

Wenn ich einkaufen gehe, fehlt mir jede Muße. Völlig einerlei, was ich zu erstehen gedenke. Daher ist es meistens auch so, dass ich an der Seite meiner Frau in Kaufhäusern schon auf der Rolltreppe zappelig werde (was auch daran liegen mag, dass es in solchen Konsumtempeln offenbar eine gesetzlich vorgeschriebene Raumtemperatur von mindestens 40 Grad gibt). Ich will jedenfalls die Zeitspanne zwischen Betreten und Verlassen in sportlichem Ehrgeiz so gering wie möglich halten. Während sie gerne gemächlich den Blick schweifen lässt und mich mit Vorliebe an einer grenzwertigen Leidenschaft teilhaben lassen will: dem Beratungsgespräch. Ich weiß nicht, wie oft ich in solchen Augenblicken den Satz gesagt habe: „Mir ist alles recht, ich geh’ jetzt kurz auf eine Käsekrainer.“

Ehrfürchtiges Nicken

Aber weil man sich am Ende über alles, was ein Eigenheim gemütlich macht, freut, war ich stets sehr dankbar, wenn meine Jägerin und Sammlerin stilsicher Stehlampen, Bettwäsche oder Polster erobert hatte. Mittlerweile bewundere ich so eine Fähigkeit sogar mehr als jeden Gipfelsieg eines Freeclimbers. Weil ich aktuell nämlich niemanden habe, der in den vielen Vorhöfen zur Hölle meine Hand nimmt und zu mir sagt: Mach’ nicht so ein Gesicht und vertrau’ mir, alles wird gut. Und so stand ich vor einiger Zeit in einem Raum, in dem sich geschätzt 79 verschiedene Betten befanden. Es dauerte allerdings nicht lange, bis ich hörte, was ich in solchen Situationen nie hören wollte: „Darf ich Ihnen helfen?“ Mein reflexartiges „Gaby?!?!“ sorgte für kurzes Staunen, erst dann nickte ich ehrfürchtig. Sehr viel Freude dürfte der Verkäufer allerdings nicht mit mir gehabt haben, weil ich bereits bei Modell Nr. 2 sagte: „Danke, nehm’ ich!“ Hätte ich geahnt, dass man den Lattenrost extra aussuchen muss (wofür es natürlich einen extra Vortrag braucht), wäre ich noch früher geflüchtet. Das wissende Lächeln von gnä Kuhn habe ich danach als das genommen, was es ist: Mitgefühl mit einem Abenteurer.