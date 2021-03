Paaradox: Von Mann zu Mann

Sie

Meine zwei Männer, sage ich gern – und schaue auf die zwei HUS: den Hufnagl und den Hund. Ein so wunderbares wie seltsames Paar. Nun, irgendwo habe ich gelesen, dass es frappante Ähnlichkeiten zwischen Hund und Herrl gibt. Dass also Menschen ein bisserl so aussehen wie ihre Hunde – als Ergebnis einer unterbewussten Wahl. Hm. Ich hatte Paul, den sturen Dackel, Mimi, die Mischung aus Windhund und Wischmopp und lebe nun mit Gustav, dem Buben mit schwarzem Fell, reiner Seele und der schönsten Hundenase, die ich je gesehen habe. Ob ich aus all dem eine Mischung bin? Keine Ahnung.

Frappante Ähnlichkeiten

Was ich hingegen weiß: Zwischen dem Mann nebenan und dem Hund nebenan gibt es frappante Ähnlichkeiten – allerdings nicht das Aussehen betreffend. Schon allein der Haarpracht wegen nicht, Gustav ist dunkel, der Mann war einst blond und trägt jetzt Glatze. So betrachtet, müsste er einen mexikanischen Nackthund äußerln führen. Nur bei der Nase sind Parallelen zu entdecken, denn tatsächlich fällt Hufnagls Nase in die Kategorie Wow! Nein, es geht eher um den Charakter. Ein Beispiel: Wenn Gustav was will, dann will er’s. Leidenschaftlich, entschlossen und wurscht, wer am Ende der Leine geht. Da hilft kein Zurückpfeifen. Wie das Herrli. Genau. So. Doch so wirklich verwundert war ich unlängst, als der Mann nebenan sehr angespannt auf den Beginn des Matchs Real Sociedad San Sebastian versus FC Barcelona wartete. Auf dem TV-Bildschirm flimmerten die beiden Vereinslogos. Auf einmal tat Gustav etwas, das er nie zuvor getan hatte: Er fixierte den Fernseher und begann zu knurren. Knurrte allerdings nicht ziellos herum, sondern das Logo des „Fußball-Feindes“ (= immer der Gegner von Barça) im Blick. Da wurde mir klar, dass aus meinen Buben längst ziemlich beste Freunde geworden sind. Um nicht zu sagen: Seelenverwandte. Jetzt muss ich nur noch Hundestangerln finden, die auch dem Mann nebenan schmecken.

