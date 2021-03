Paaradox: Korrigiere!

Er

Vorweg eine durchaus bedeutende Botschaft: Meine Frau erledigt im gemeinsamen Haushalt wesentlich mehr als ich. Diesbezüglich stehe ich nicht an, meinen Obacht-Zeigefinger als Ausdruck des tiefen Respekts zu erheben. Es mangelt jedoch nicht an meiner grundsätzlichen Bereitschaft zum Halbe-Halbe-Halleluja. Vielmehr ist ihr steter Übereifer dem Ehrgeiz geschuldet, das Spiel Ich seh’, ich seh’, was du nichts siehst verlässlich gewinnen zu wollen. So teilt sie mir (bevorzugt in süffisanten Nebensätzen) mit, dass sie sämtliche Oberkanten aller unserer Bilder abgestaubt, die Winterkleidung in den Keller übersiedelt oder (endlich einmal!!!) das Chaos in der Bestecklade beseitigt hat. Tätigkeiten, die ich nur aus dem Grund nicht verrichte, weil sie in meinem Köpfchen als Idee gar nicht erst entstehen. Wenn ich der Liebsten aber sage, dass sie doch etwas sagen möge, dann sagt sie, dass sie nicht immer alles sagen wolle, womit alles gesagt ist.

Suche nach Antworten

Aber! Wenn ich etwas tue, dann auch mit der notwendigen Akribie. In diesem Sinne gönne ich mir gelegentlich den provokanten Hinweis: „Schatzi, du machst zwar alles, aber nix richtig.“ Und sei es nur des Vergnügens wegen, ihren unwiderstehlichen Blick zu erhaschen, der mir offenbart: Weißt was, du Saubermann, hau’ dich über die Häuser. Auf diesen höchst akrobatischen Akt verzichte ich freilich, stattdessen beginne ich das Werk der Feinjustierung. Und zwar schon allein deshalb, weil es faszinierend ist, allerlei Antworten zu suchen. Auf Fragen wie: Gibt es eine Pfeffer-Sorte, die wir nicht besitzen? Handelt es sich um einen Frevel, eine Parmesan-Reibe im Geschirrspüler zu verstauen? Wie erklärt sich das Phänomen, dass Hundehaare einander just in den entlegensten Winkeln zu ihren exzessivsten Rendezvous begegnen? Obwohl, es gibt echt Wichtigeres: Ist Ihnen z. B. schon aufgefallen, dass es in meinen Texten viel weniger Abteilungen gibt als in jenen von gnä Kuhn? Das ist wahre Hingabe zur guten Lesbarkeit. G’hört auch erledigt.

