Paaradox: Boshaftigkeiten

Mein Lieblingssatz in der Kolumne von gnä Kuhn ist: Also räume ich unaufgeregt auf. Diese Selbstwahrnehmung nötigt mir beinahe Bewunderung ab. Denn meine Frau ist als Ordnungshüterin etwa so unaufgeregt wie ein Kind vor der Weihnachtsbescherung. Daher sagt sie mit bebendem Unterton, den ein sensibilisierter Ehemann niemals überhören kann: Falls du deine Lesebrille suchst, die hab’ ich, deine Zustimmung voraussetzend, vom Handschuhkorb auf dein Nachtkasterl übersiedelt. Der einzig wahre Gedanke („Wie entrückt muss man sein, um seine Brille …“) steht dabei freilich als unsichtbarer Atompilz im Raum.



Ein Affront

Ja, ich kann einen gewissen Hang zu gelegentlicher Schlampigkeit nicht leugnen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Liebste wiederum ist als Dings-Extremistin beseelt von einem Domizil, in dem alles seinen Platz hat (den Geschirrspüler als Symbol weiblicher Anarchie klarerweise ausgenommen). So sehr, dass sie eine Butterdose im falschen Kühlschrankfach bereits als Affront betrachtet. Daher merkt sie auch gar nicht, wenn ich gelegentlich durch die Wohnung streife, um mir zur eigenen Unterhaltung ein wenig Chaos zu gönnen. Weil: So ein kleiner Sololauf übers Pflanzparkett belebt die Sinne. Und so warte ich fröhlich, wie lange es dauert, ehe sie die Dinkelnudeln im Reisregal oder den Seifenspender neben der Computertastatur entdeckt (Spoiler: nicht sehr lange). Dann ruft sie: Also das darf jetzt echt nicht wahr sein. Und ich schenke ihr mein leidenschaftlichstes Erstaunen: „Oh!“ Ehe ich ihr eine gemeinsame Suche nach Geistern und Kobolden vorschlage. Dann spitzt sie die Lippen und sagt nur: Die wären vergleichsweise mit dir Dilettanten. Egal. Hauptsache, ich weiß, wie ich die eheliche Ordnung wiederherstelle – mit Blumen natürlich. Die ich in symmetrischer Hingabe exakt in der Tischmitte platziere. Verstecken kann ich sie morgen auch noch. Heute heißt’s nur: Alles Liebe zum Valentinstag!

