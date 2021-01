Paaradox: Bildausfall

Er

Ui, sagt gnä Kuhn gerne. Bevorzugt in der Kombination mit schon wieder Fußball! Erstaunlich, dass sie sich nach so vielen Jahren an meiner Seite immer noch über das Phänomen Bundesliga-Samstag ereifern kann. Einmal jedoch hat sie ihren Stoßseuzfer mit flackerndem Blick um die Frage ergänzt: Was würdest du wohl tun, wenn das Kast’l nimmer funktioniert? „Das ist leicht zu beantworten“, sprach ich. „Fluchen.“ Und als es eines Tages dann tatsächlich geschah, begann ich ernsthaft an übersinnliche Kräfte zu glauben. Ich sah die Liebste vor meinem geistigen Auge, wie sie in einem Geheimversteck nadelartige Störsender in einen handlichen Voodoo-Bildschirm bohrt und dazu verschwörerische Formeln murmelt – Wuchtel weg /das wär ein Gag / kein Bild vom Kick / was für ein Glück

Technische Koryphäe

Daher spazierte ich in Richtung Yoga-Ecke, wo ich grundsätzlich eine Art konspirative Macht vermute. Und ich bemühte mich um einen Blick, der nicht verraten sollte, welche Belastung so ein plötzlicher Bildausfall unmittelbar nach dem Reporterruf „Elfmeter in Bielefeld“ für mich bedeutet. Die Frage „Hast du irgendwas am Fernseher herumgewurschtelt?“, kennt sie, weil im Zweifelsfall orte ich derlei Probleme bei ihrer willkürlichen Herumdrückerei. Sie schwor Unschuld, hatte aber sofort jenen Rat parat, der sie als technische Koryphäe ausweist: Hast du schon versucht, alles aus- und wieder einzustecken? In solchen Momenten kann’s eben sein, dass es aus mir herausbricht: „Hältst du mich eigentlich für einen kompletten Volldolm? Und wenn ja, warum hast du mich geheiratet?“ Das Problem: Während ich kurz auf der Toilette war, riskierte die Frau einen Hupfer zum Tatort. Um mir dann lässig zu sagen: Antennenkabel war draußen, läuft wieder, hoffentlich hast du kein Tor vom FC Schlumpfhausen versäumt. Mir fiel darauf nix ein, außer ein „Oh“. Dem sie triumphal hinzufügte: Danke, Gaby – gerne Michi. Ich lächelte. Es ist nämlich ein gutes Gefühl, auch als Volldolm geliebt zu werden.

michael.hufnagl@kurier.at / facebook.com/michael.hufnagl9