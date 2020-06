Paaradox: Stop & Go

Er

ErWanderurlaub. Das war die Devise für den Familienausflug. Das Tückische daran ist, dass der Begriff „Wandern“ eine einigermaßen kontinuierliche Fortbewegung umfasst. In unserem Fall wäre hingegen „Dauerzwischenstoppurlaub“ die angebrachte Beschreibung. Hund Gustav, auch Schnofelkönig der Berge gerufen, lässt nicht nur keine Gelegenheit aus, den Wegesrand in bockiger Beharrlichkeit zu inspizieren. Er nützt darüber hinaus jede Möglichkeit, in Teichen und Bächen zu verharren, als gäbe es kein Plansch-Morgen. Die Tochter bummelt indessen über die Almwege und unterbricht ihre im Schleichmodus gelebte WhatsApp-Kommunikation mit den Friends bestenfalls mit der gelegentlichen Frage „Wann simma da?“ Bewundernswert daran ist lediglich die Fingerfertigkeit, mit der sie elendslange Botschaften schneller tippen kann als ich sie lesen könnte.

Parallelwelt

Ja, und dann ist da noch gnä Kuhn. Die permanent „nur kurz“ stehen bleibt, um sich einen Pulli an-, eine Jacke aus- oder einen mühsam hervorgekramten Apfel reinzuziehen. Und die sich tatsächlich immer noch von Wiesenkräutern in eine Parallelwelt entführen lässt. Leider endet ihr Repertoire bei Huflattich, Löwenzahn und Schafgarbe, weshalb sie ihre Bestimmung im Bestimmen zu finden glaubt. Und nicht versteht, dass ich die Identifizierung von Knoblauchsrauke, Weiße Taubnessel und Mädesüß ungefähr so belebend finde wie eine Harnwegsentzündung. Ich will mit Blick auf die Natur wandern – Schritt für Schritt kuhfladenzählend dem Ziel (Speckknödel und Bier) entgegen. Stattdessen höre ich Wuff und Mah und Jö! Aber wehe, ich erhebe die Stimmung im Sinne einer Hopp-Hopp-Sehnsucht, dann blicke ich in drei Gesichter, in denen stets geschrieben steht: Entspann dich! Das tat ich dann auch und checkte via Handy Fußballresultate. Gipfelstürme sind sowieso überschätzt.



