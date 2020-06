Paaradox: Abgestrudelt

Erst vor Kurzem, als ich mich an Strudelteig versuchte. Ausziehen!, rief er. Und ich war bereit. Eigentlich dachte ich, ich hätte dafür alles gekauft – dann scheiterte ich am Mehl. Ich besitze Baguettemehl, Knödelmehl und Mehl für Leute, die kein Mehl vertragen. Nur an strudelteigrelevantem Mehl fehlte es. Es schüttete, es war Sonntag. Woher nehmen? Da stand er auch schon vor mir, blickte entschlossen in die Wetterhölle und sagte im Die-hard-Stil: Ich check das. Für Strudel gehe ich auch durch die Hölle. Eine halbe Stunde später kehrte er zerzaust wieder und hielt die Trophäe stolz in Händen: Geschafft. Mehl für dich! Dann sank er wieder ins Sofa, und widmete sich seiner Leidenschaft: Würzburger Kickers gegen SV Meppen. Und plötzlich wünschte ich mir jene Zeit zurück, als der Begriff „ Mehl“ auf lautmalerischer Ebene noch wie Musik in meinen Ohren klang. Als es einst auf meinem Computer bimmelte und dieses Feld aufpoppte, in dem stand: You have new Mail. Und ich wusste: Es ist vom Liebsten – und es hat nix mit Essen zu tun.

NEUE TERMINE: 8. 10. Stadtgalerie Mödling; 16. 10. Stalltheater Königstetten; 14.11. Bühne im Hof, St. Pölten; 16.11. Hagenbrunn; 19. 11. Langenlois

E-Mail: gabriele.kuhn@kurier.at

Facebook: facebook.com/GabrieleKuhn60