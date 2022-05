Paaradox: So ein Mist!

Nun, ich finde die Schrullen des Herrn Hufnagl besonders liebreizend. Dass er beispielsweise nie ohne Feuchttücher frühstückt, weil doch Honig an seine Künstlerhände geraten und diese verkleben könnten. Pfuh. Dass er mit Hilfe von vier elektronischen Geräten gleichzeitig Fußball, Tennis, Golf und Gummistiefelweitwurf schaut, weil das gerade so spannend ist und es, wie eh immer, um echt alles geht. Nur dass er stundenlang über Altpapier-Schurken schimpfen kann, empfinde ich als etwas anstrengend.

Es hat ungesunde Züge, wenn mein Kartonage-Terminator entschlossen-wütend in unserem Mistraum auf nicht adäquat zerlegte Schachteln eintritt, damit sie Format entwickeln und in den Container passen. Unlängst wäre er bei seinem Engagement beinahe in eine Papiertonne gepurzelt – beim Versuch, von dort ein verirrtes Zellophansackerl (Format 10 x 10 Zentimeter) zu fischen, weil: Frechheit! Welcher Trottel hat das da hineingetan? Dann zückt er die Handykamera, um diesen Irrsinn zu dokumentieren und formuliert im Geiste philosophische Vortragsreihen mit dem Titel "Was unser Umgang mit Altpapier mit Selbstfürsorge zu tun hat“.

Großartig, irgendjemand muss das alles tun, insofern ist er mein Robin Hood des Recyclings. Doch auch Helden können Fehler passieren. Und so war ich es, die unlängst sein honigverschmiertes Feuchttuch aus dem Papiermist fischte und adäquat entsorgte. Kein Wunder: Ich durfte jahrelang vom Besten lernen.

gabriele.kuhn/facebook.com/GabrieleKuhn60