Paaradox: Still vergnügt

ER

Ich habe ja das Gefühl, dass meine Frau viel mehr spricht als ich, mindestens doppelt so viel. Und dass ich einen hohen Prozentsatz meiner Meldungen allein mit folgender Frage verbrauche: „Ja, ja, ja, darf ich jetzt bitte auch einmal etwas sagen?“ Von dieser Wahrnehmung lasse ich mich auch nicht durch eine groß angelegte Studie, die einst in Deutschland durchgeführt wurde, abbringen. Die kam nämlich zu dem Schluss, dass Frauen und Männer den etwa gleichen Redeanteil einnehmen. Der beträgt jeweils rund 16.000 Wörter pro Tag. Durchschnittlich wohlgemerkt, also ohne den empirisch schwer zu berücksichtigenden Gnäkuhn-Faktor des gnadenlosen Ausflugs auf die Metaebene der Metaebene (Da muss ich jetzt ausholen, damit du das große Ganze begreifst). Was bedeutet, dass sie im Laufe unseres gemeinsamen Lebens (abgerundet) 140 Millionen Wörter über ihre Lippen perlen ließ. Ich habe nicht alle davon mit eigenen Ohren gehört, aber selbst, wenn es nur 100 Millionen waren, ist es eine Meisterleistung meiner Dozentin, eine Anekdote niemals ein zweites Mal vorgetragen zu haben. Oder gar ein drittes, viertes, fünftes Mal.

Schicksalssaga

Jede ihrer Erzählungen war also ein singuläres Ereignis. Erstaunlich, dass ich mir trotzdem ganz genau gemerkt habe, an welcher Ecke damals in Ottakring der Greißler war, wo Klein-Gaby den bestellten Wurstaufschnitt abgeholt hat. Wie der Typ hieß, mit dem Teenie-Gaby im Gänsehäufel geschmust hat. Und welcher Brei-Philosophie Mami-Gaby-vertraute, während ich noch an der Schulmilch nuckelte. Daher ist es nur konsequent, wenn sie einen Waldspaziergang als Schweigemarsch interpretieren will. Um nicht versehentlich die Schicksalssaga, wie sie einst im Zuge einer Karwendel-Wanderung in ein monumentales Gewitter geriet, ein zwöl …, pardon, zweites Mal zu offenbaren. In dieser Kolumne wurden bis dato übrigens jeweils rund 160.000 Wörter geschrieben. Und wir lächeln immer noch … .

eMail: michael.hufnagl@kurier.at / facebook.com/michael.hufnagl9