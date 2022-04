Paaradox: Gesundheit!

ER

Ja, man muss aufpassen, was man sagt. Erstaunlich, dass ich das nach zehn gemeinsamen Kolumnenjahren noch immer nicht verinnerlicht habe. Meine Frau schickte mir also via WhatsApp-Nachricht einen Screenshot ihres PCR-Tests. Mit dem lapidaren Kommentar: So a Schas. Nachdem sie mir zwei Tage lang schnucklig schniefend erklärt hatte, dass es sich bei ihren Symptomen fix nur um die obligate Frühjahrsverkühlung handeln würde. Die Kunde vom Virusbefall führte jedenfalls dazu, dass ich mich augenblicklich auch fiebrig fühlte. Es handelt sich dabei um ein bekanntes Phänomen, weshalb der eingebildete Kranke in mir die Selbstbeobachtung intensivierte. Und genau diese Inspektion auf Infektion hätte ich ihr eben nicht mitteilen dürfen – ahnend, dass sie daraus eine Text-Skulptur vom Hypochonder-Hufnagl schnitzen würde.

Einsatzkommando

Statt zu vertiefen, in welchem Ausmaß sie ihren Befund zu einem Weltereignis erklärte. Als wäre Corona keine Pandemie, sondern eine Gabymie. Ich bekam stündlich exakte Zustandsanalysen, und wenn sie keine Entwicklung entdeckte, schrieb sie zumindest: Zustand unverändert schlecht. Ich antwortete: „Willst nicht einfach einmal eine Ruhe geben?“ Und las Sekunden später: Eh. Aber ein Eh von gnä Kuhn bedeutet, dass sie erst ein Hühnersupperl benötigt. Gerne auch frisches Obst. Und chinesischen Tee. Also flitzte ich als mobiles Einsatzkommando durch den Bezirk, von Nachrichten navigiert (Wenn du zufällig an einem Blumengeschäft vorbeikommst … Smiley). Kam ich. Zufällig. Als ich dann mit dem Warenkorb heimkehrte, war eine Veränderung spürbar. Sie schlief nämlich tief und fest, und ich dachte mir nur: Tja, die Metamorphosen des Covid. Das Erfreuliche: Die Genesung von gnä Kuhn war nach einer Woche und 178 WhatsApp-Diagnosen vollzogen. Seitdem erzählt sie nimmer, wie es ihr geht, sondern wie es ihr gegangen ist. Worauf ich sage: „Naja, Hauptsache, wieder gesund.“ Und sie: Eh.

