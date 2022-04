Paaradox: Haltet den Dieb!

Er

Meine Frau schreibt tatsächlich: Für mich blieben nur ein paar Hasenohren. Ein Indiz für humorbide Realitätsflexibilität. Also: Wir saßen bei meiner Mutter, tranken ein österliches Achtel Veltliner, plötzlich meldete gnä Kuhn eine Hungerattacke. Daraufhin verzehrte sie mit einer Hingabe ein Frischkäsebrot, als würde sie im dänischen Noma, dem weltbesten Restaurant, Wachtelei in gesalzenen Bärlauchblättern oder gefüllte Zucchiniblüte im Tempuramantel verkosten. Kaum war der letzte Krümel verputzt, verkündete sie: Jetzt wär’ noch irgendwas Süßes fein. Da sich die Schwiemu allerdings gerade im harten Naschentzug befindet, blieb nur der Schokohase – und es geschah, was immer geschieht: Meine Frau entfernte ein kleines Stück Folie … und biss dem Tier herzhaft die Ohren ab. Klar, kann man so machen. Allerdings war damit ihre Gier nach Süßem gestillt. Und zwischen unseren Weingläsern saß fortan ein verstümmelter Hase, als Mahnmal für kuhn’sche Dessert-Desaster. Sie isst nämlich prinzipiell nur zwei Schnitten, drei Gummibären oder eine halbe Reiswaffel und begnügt sich in Lokalen mit der Ansage: Für mich keine Nachspeise, ich koste bei meinem Mann.

Knusperhöhle

Mein Problem: Ich kann das nicht sehen. Die Vorstellung, den Hasen in diesem Zustand in irgendein Kasterl zu verräumen, verletzt meine Genuss-Ehre. Sie sagt dann: Wurscht. Ich antworte: „Nicht wurscht.“ Und diese Pattsituation ist unmöglich aufzulösen. Das ist auch der Grund, warum es in meiner Knusperhöhle entweder ein leeres Sackerl Erdnusslocken gibt, oder ein volles. Wenn nämlich – wie zuletzt – in mir nicht die tiefe Ratzeputz-Überzeugung vorhanden ist, fange ich gar nicht erst an. Eine Philosophie, an der sie als treue Anhängerin der Nur-ein-Fuzzi-Lehre bis heute ordentlich zu knabbern hat. In diesem Fall aber ließ ich mir den gesamten Keinohrhasen auf meiner Zunge zergehen. Ich rettete also seinen Stolz. Und meinen.