Paaradox: Schwachsinn!

Er

ErEs ist länger her, da beobachteten wir in unserem Stammbeisl am Nebentisch ein Paar, das ein Menü lang kein Wort sprach. Lediglich für die Bestellung wurde ein winziger Wortschatz aus dem Inneren der Seele gehoben. Ansonsten saßen sie und er einander gegenüber und starrten in ihre Smartphones. Meine Frau sagte damals zu mir: „Wenn es bei uns so weit sein sollte, dass wir nix mehr reden … dann müssen wir reden.“ Seither warte ich immer artig darauf, dass sie „nur kurz aufs WC“ geht, damit ich im Handy rasch die Sportergebnisse checken kann. Ansonsten aber gilt das eheliche Dialog-Dogma.

ExistentialismusEs ist nur so, dass ich an manchen Abenden – speziell an Stränden oder auf Bergen – mitunter nichts dagegen habe, schweigend in die Ferne zu blicken. Wohl wissend, dass es nur eine Frage von Sekunden sein kann, ehe die Liebste anhebt: „Naja, du warst auch schon gesprächiger.“ Oder gleich auf den Umweg der wenig subtilen Aufforderung zum Gedankenaustausch verzichtet, um direkt zu erläutern, was wir sonst nie erläutern. Ich glaube ja, dass wir das aus gutem Grund tun. Aber im Urlaub dringt gnä Kuhn nun einmal mit Vorliebe in besondere Tiefen vor. Und während ich kurz darüber nachdenke, warum Barça den Meistertitel verpasst hat, konfrontiert sie mich plötzlich mit der Geisteswelt von Simone de Beauvoir und spricht: „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“. Effektvolle Pause. Dann der Nachsatz: „Was macht so ein Zitat mit dir?“ Meine Antwort („Geh’ Schatzi, bitte!“) fällt dann allerdings um den Hauch zu wenig existentialistisch aus, um die wohltuende Existenz der Stille wiederherzustellen. Folglich bleibt mir nur die Flucht nach vorne: „Sogar das Schweigen ist sinnvoll, wenn die Augen sprechen.“ Sie: „Meint wer?“ Ich: „Albert Camus.“ Dann sagt sie nur „Hm“. Und das ist für mich wie ein kleiner Sieg.

michael.hufnag / facebook.com/michael.hufnagl9

NEUE TERMINE: 8. 10. Stadtgalerie Mödling; 16. 10. Stalltheater Königstetten; 24. 10. Rabenhof; 6.11. Hagenbrunn; 14.11. St. Pölten; 19. 11. Langenlois