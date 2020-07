Paaradox: Kümmerlich

Er

Nun, ich hätte auch ein paar Kümmerer-Gene zu bieten, neige gerne zum eskalativen Multitasking. Es kann vorkommen, dass ich gleichzeitig an einem Drei-Gang-Menü bastle, zwischendurch den Boden aufwasche und das Unkraut im Garten zupfe. Der Mann nebenan schaut mir beim Rumoren zu und fragt irgendwann beiläufig: Kann ich helfen? Falsche Frage zum immer falschen Zeitpunkt. Denn meist kommt sie ihm just dann in den Sinn, wenn eh schon alles fertig ist. Noch schlimmer ist aber sein schicksalschwangeres Hättest was g’sagt! Dann tut er so, als würde er stets sprungbereit in einer Ecke lauern, um auf mein Kommando hin loszusprinten: Zu Diensten! Bin schon da! Sehr gerne! Jö! Endlich was zu tun! Und die Realität? Täuschen und tarnen hinter einer großen Zeitung, in der er einen für den Job superrelevanten Artikel lesen muss (!!!). Fünf lange Stunden lang, mitunter leise schnarchend. Dazwischen kommentiert er mein atemloses Seufzen, während ich von A nach B hetze, als nonverbalen Vorwurfs-Frontalangriff auf sein Grundrecht, sich zu entspannen. Außerdem: Ich war ja eh gestern die Glasflaschen entsorgen. Jössasna, genau – „Mental load“, Kategorie: Pfuh, arg.

