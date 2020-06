Paaradox: Geschenkt!

Sie

Kalt und warm, so ein Wetter. Mein Kreislauf machte rrrrrums – ausgerechnet zum 15. Hochzeitstag! Aber du solltest dem Mann nebenan was schenken, piepste es in mir – aufgrund meines mentalen Durchblutungsmangels hatte ich jedoch keine Idee. Also: googeln! Vorschlag Nr. 1 poppte auf: ein persönlich, mit eigenen Fotos gestaltetes Memory-Spiel. Motto: Trainieren Sie spielerisch Ihr Erinnerungsvermögen und Gedächtnis. Hm. Ich malte mir aus, wie ich mich morgens an seine Bettkante setzen, ihn wachküssen, ihm das Memory-Spiel mit den schönsten Kuhn-Hufnagl-Bildern aus zwei Jahrzehnten in die Hand drücken würde – und sagen: Zum heutigen Tage was fürs Hirn, Hasi. Na gute Nacht.