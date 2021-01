Paaradox: Schnipp? Schnapp!

Er

So ein Lockdown sorgt für sonderbare Pirouetten, aber damit hätte ich niemals gerechnet. Meine Frau hatte im Laufe vieler Ehejahre schon allerlei bemerkenswerte Ideen, ich erinnere mich z. B. noch an ihr spontanes Lass’ uns doch einmal ins ,Museum für Sinn- und Existenzfragen‘ gehen (ja, das gibt’s wirklich). Aber dass sie sich wie aus heiterem Himmel vor mir aufpflanzen würde, um – ohne zu lachen – die Vision eines Spieleabends zu formulieren, verschlug mir die Sprache. Und das heißt etwas. Ausgerechnet sie! Die bereits auf Seite 2 einer zehnseitigen Spielanleitung das Lesen einstellt und sagt: Wurscht, fangen wir einfach an. Die mir später dann vorwurfsvoll entgegenschleudert: Du immer mit deinen Regeln – als hätte ich, und nicht der Produzent, sie erfunden. Und die sich am Ende zornig wundert, dass ihr Zugang (intuitives Agieren statt strategischem Denken) eher selten mit Gewinnen belohnt wird und verlässlich zur Conclusio kommt: Ich hasse Spielen.

Hauch von Resignation

Aber die Ausgangsbeschränkungen zeigen Wirkung. Also schlug ich ihr zuliebe Mikado vor, weil ihr mein zittriges Wesen reelle Siegchancen eingeräumt hätte. Aber das war ihr zu öd. Schach? Zu kompliziert. Scrabble? Zu anstrengend. Als ich ihr mit einem Hauch von Resignation „Fang den Hut“, „Halma“ oder „Lotti Karotti“ vorschlug, nahm sie das persönlich. Weil gnä Kuhn nämlich eine Frau ist, die geistig gefordert werden will, allerdings bitte ohne Nachdenken. Leider harrt das Spiel, das diesem speziellen Anspruch gerecht wird, noch seiner Erfindung. So landeten wir tatsächlich beim Zweierschnapsen. Und was soll ich sagen? Sie wollte zwar erst einen schriftlichen Beweis dafür, dass der Zehner den König sticht, hatte aber dann bereits in den ersten beiden Partien zwei Vierz’ger in der Hand … und gewann. Gell, da schaust, G’scheitel, sprach sie triumphierend. Ich zitierte gönnerhaft und gelassen Demokrit: „Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.“ Und mischte die Karten neu.

michael.hufnagl@kurier.at / facebook.com/michael.hufnagl9