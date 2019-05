Paaradox: Paaradoxe Post

ER

Das wahrlich Schöne an den vielen Lesermails, die im Laufe der Kolumnen-Jahre im Postfach landen, ist die Erkenntnis. Zu wissen, dass man nicht allein in der Alltagsfalle des Lebens sitzt, ist beruhigend. Im Gegenteil, so eine Partnerschaft ist nun einmal auch ein Tummelplatz der verlässlich wiederkehrenden Versäumnisse und Vorwürfe. Und ich habe mir früher oft die Frage gestellt, warum wir uns unbewusst nicht Frauen und Männer aussuchen, die uns ähnlicher sind, um Konflikte zu vermeiden. Die Antwort darauf ist einigermaßen banal: weil’s fad wäre. Also arbeiten wir uns aneinander ab, und so lange wir einander am Ende doch wieder ins lachende Auge blicken können – wunderbar. Trotzdem. Oder erst recht.

Verhaltensmuster

Erst unlängst schrieb Stammleser Rudolf L. detailreich, wie er gelernt hat, mit dem unbändigen Erledigungsdrang von gnä L. zu leben und schloss seinen Text mit erstaunlichen Worten: „Ich glaube, Herr Hufnagl, würden wir beide als Experiment unsere Frauen tauschen, würden wir es wochenlang gar nicht bemerken.“ Das scheint mir bei aller Hingabe zur Zuspitzung eine zu gewagte These. Zumal es zwar unzählige Verhaltensmuster gibt, die tatsächlich universell erkennbar sind, aber eben noch viel mehr individuelle Besonderheiten, die in Summe eines sind: die Botenstoffe der Liebe. In dieser Woche etwa ist unsere Tochter zur schriftlichen Matura angetreten, und das ist ein familiärer Meilenstein. Keine Ahnung, warum mir die vielen bewegenden Gedanken dazu ausgerechnet am Muttertag kommen … aber ich sage auf jeden Fall mit ganzem Herzen Danke.

