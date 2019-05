Paaradox: Meister Lampe

ER

Das Problem ist das Wort „einmal“. Dessen Interpretationsspielraum führt in unserer Ehe regelmäßig zu Differenzen. Denn der Satz „Das gehört auch einmal gemacht“ offenbart zweierlei Art von Zeitverständnis. Das meiner Frau, die felsenfest davon überzeugt ist, dass „einmal“ ein Synonym für sofort, also für heute, allerspätestens morgen ist. Und jenes von mir, der im selben „einmal“ eine Erledigungsspanne erkennen will – irgendwo zwischen In den nächsten Tagen und In den nächsten Wochen. Als es darum ging, eine neue Lampe für das WC zu besorgen, schritt ich bereits nach nicht einmal einer Woche zur Tat, was in meinem Leben in die Kategorie „Ruckzuck“ fällt.

Herumliegephase

Umso mehr hatte ich im Hinblick auf die Mission Prismaleuchte das Gefühl, einen Zeitbonus erworben zu haben. Das stellte sich jedoch rasch als Irrtum heraus, wenn ich die Frage der Liebsten („Duhu, wie viele Lampen dieser Welt haben sich eigentlich von selbst an die Decke geschraubt?“) richtig deute. Daher mussten Erklärungen sein, aber die liegen mir eh mehr als jeder Heimwerker-Aktionismus. So rechtfertigte ich die Bastelverzögerung a) mit dem Umstand, dass man einer Lampe eine Herumliegephase gönnen sollte, um ihr Akklimatisation in der neuen Raumheimat zu schenken (vor allem auf einem Klo). Und b) benötige ich eine gute mentale Vorbereitung, wissend, dass Montagen von Deckenlampen die Wahrscheinlichkeit auf einen Chiropraktiker-Notruf und ein Ausreizen meines sagenhaften Fluchrepertoires weit jenseits von *Grrmpffl dramatisch erhöht. Heute aber ist es so weit. Vielleicht. Ich muss nur einmal die Leiter holen ...

Solo „Abend mit einem Mannsbild“: 9. 5. Wien (Kattus-Keller), 21. 5. Wien (CasaNova), 12. 6. Wien (Studio Akzent).

E-Mail: michael.hufnagl@kurier.at

Facebook: michael.hufnaglfacebook.com/michael.hufnagl.9