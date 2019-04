Paaradox: Knopf an Knopf

Sie

Krieg der Knöpfe im Hause KuhHuf – nein, eigentlich ein Streik der Knöpfe. Knopf 1, der Einschaltknubbel unseres Laptops, reagiert nicht mehr auf meine liebevolle Berührung. Knopf 2, mit dem man die Küchenbeleuchtung anknipst, mag mich auch nimmer. Ich kommentiere das laut und deutlich, zumal sich der Mann nebenan gerade in die Tennispanier schmeißt, um zu einem Ballwechsel mit After-Match-Bierli (oder zwei) aufzubrechen. Mit zügiger Heimkehr ist da nicht zu rechnen, weil so eine Punkt-für-Punkt-Nachbesprechung mit Hang zu ausschweifenden Schilderungen natürlich ein bisserl dauern kann.

Mach was!

Also verstelle ich ihm den Fluchtweg und sage nur: Der Computer muss zur Reparatur. Und die Küchenbeleuchtung braucht einen Arzt. Mach was. Jetzt. Nonverbal packe ich noch eine Und dass das alles kaputt ist, liegt an dir und nicht an mir-Botschaft dazu, sicher ist sicher. Dann rolle ich meine Yogamatte aus und stöhne ein wenig: So. Ich mach’ jetzt Yoga, sonst drehe ich noch durch. Zwei Minuten später schmatzt der Mann mit seinen dreckigen Tennisschuhen ins Wohnzimmer und sagt: Babatschi! Ich wuchte mich aus der Stellung „Virabhadrasana 1“, auch „Krieger 1“ , und pfauche: Sicher nicht! Was ist jetzt mit meinen Knöpfen? Da schaut er sanft wie Maharishi Mahesh Yogi, Begründer der Transzendentalen Meditation, und spricht: Es ist vollbracht. Einmal berührt, alles funktioniert. Dann entschwebt er wie einer, der Blinde sehend machen kann. Freude, aber nur kurz. Weil ich weiß, dass Supermann über das Wunder nun viele Geschichten erzählen wird, mit mir als Superdepperte in der Hauptrolle.

