Paaradox: Grüne Welle

Wenn die Mami sagt ...

Heißt, dass ich mich wie eine Erziehungsberechtigte aufführen muss, die dem Halbwüchsigen sagt, er möge doch sein Zimmer, äh seinen Garten, aufräumen: "So. Hier ist der Rechen. Und da tust du jetzt zack zack die Blätter weg." Dann schaut er mich an und sagt: "Aber dafür darf ich länger Fußball schauen?" Kindisch. Nie würde er eigenverantwortlich handeln oder allein entscheiden, was zu tun ist. Stattdessen legt er nach dem Arbeitsauftrag das Werkzeug beiseite und jammert: "Pffff, 2400 kg Blätter sind jetzt futsch, urarg!" Gestern ließ ich ihn einen kleinen Baum einsetzen. Dafür musste er mit einem Spaten ein großes Loch in den harten Boden graben: "Kann ich," meinte er – und: "Ich bin ja stark." In Folge schaufelte er vor sich hin und das war, zugegeben, hübsch anzusehen. Ich beobachtete kurz das Spiel der Muskeln und seine Entschlossenheit. Bis er sich schließlich aufrichtete, an mich wandte und mich mit großen Augen tatsächlich fragte, ob er den Baum „jetzt mit Topf oder doch ohne“ einsetzen soll. Da hörte ich eine urgroßmütterliche Stimme in mir raunen: "Nein Burli, man setzt Bäume nicht im Topf ein, merk dir das." Laut sprach ich allerdings nur: "Google’s einfach! "Und ließ ihn mit Loch und Baum stehen. Mutterseelenalleine.

