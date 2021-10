Paaradox: Noch einmal Ferienstimmung

Sie

Und da der Urlaub gar so schön war, noch ein paar Erinnerungen. Weil der Mann nebenan nicht mit unvergesslichen Aussagen spart, die meinerseits für mehr oder weniger unentspanntes Staunen sorgen. Denn wie kann es sein, dass sich bestimmte Sätze Jahr für Jahr wiederholen und uns Jahr für Jahr an den Rand eines emotionalen Sonnenuntergangs führen? Aber wie heißt’s so trefflich ? "Staunen ist aller Liebe Anfang." (Brigitte Fuchs, Lyrikerin).