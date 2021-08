Paaradox: Die alte Kiste

Ja, seit zehn Jahren deliriert er, dass er sich „morgen“ fix um diese Kiste kümmern wird, ebenso wie um die mittlerweile als antik geltende Keller-Kollektion übel riechender Sporttaschen aus der Phase „Jung, agil, Mittelstürmer“ (sehr lange her!), Skischuhen aus der Ära des Jet-Schwungs sowie Gartengeräte, die durch den Faktor Zeit & Schimmel so entstellt wurden, dass man sie als verträumte Installationen an leidenschaftliche Naturgärtner verkaufen könnte.

Wenn ich den Mann sanft erinnere, dass sich sein „Morgen“ aufgrund Hufnagl’scher Zeitdehnung längst in ein „Vorvorgestern“ gewandelt hat, sagt er tatsächlich: Irgendwie wurscht, Zeit ist bekanntlich eine Illusion. Stimmt. Auf die paar Minuten kommt’s auch nicht mehr an – Hauptsache, Bier und Schnitzi werden pünktlich serviert. Und wer weiß? Vielleicht geht die Kiste eines Tages ganz von selbst weg, weil es ihr in unserem Garten zu fad und zu eng geworden ist.

